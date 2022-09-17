﻿Konya'da bir araç kontrolden çıktı: 2 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi kavşağı civarında meydana geldi.

İHA'dan elde edinilen bilgiye göre, A.K.'nın kullanmış olduğu TIR kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü A.K. ile yanında yolcu olarak bulunan M.A.K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.