Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

Konya-Ankara kara yolunda yoğunlaşan sis trafiği olumsuz etkiliyor.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.
Trafik ekipleri, etkili olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Konya-Ankara kara yolunda yoğunlaşan sis trafiği olumsuz etkiliyor.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.
Trafik ekipleri, etkili olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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