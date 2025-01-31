Konyaspor 6 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig’de 22. haftanın bir diğer açılış maçında Tümosan Konyaspor, kendi sahasında Sipay Bodrum FK'yi Kramer (2) ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Slowik (KK) atarken, Taylan 45+1. dakikada penaltı kaçırdı.

Konyaspor, bu skorla ligde 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada Pedrihno’nun ceza alanına derinlemesine pasında topla buluşan Yusuf, kaleci Sousa’yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada Pedrinho’nun ortasında arka direkte Kramer’in kafa vuruşunda kaleci Sousa’nın çeldiği topa bir kez daha Kramer’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

43. dakikada Bodrum FK’nın sağ köşeden kullandığı kornerde ceza alanı içinde Yusuf Erdoğan’ın eline çarptı. Hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısının ardından penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı’nın vuruşunda kaleci Slowik gole izin vermedi.

55. dakikada Oğulcan Ülgün’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Kramer meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

68. dakikada defanstan seken top ceza alanı yayı üzerine Fredy’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

81. dakikada Prip’in sağ kanattan ceza alanına ortasında Aleksic’in şutunda top üstten autta çıktı.

KONYASPOR 3 BODRUMSPOR 1

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan

Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Prip dk. 77), Melih İbrahimoğlu (Aleksic dk. 77), Pedrinho (Uğurcan Yazğılı dk. 84), Yusuf Erdoğan (Ndao dk. 70), Kramer (Umut Nayir dk. 84)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Calusic, Keyta, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Cenk Şen dk. 61), Ajeti, Celustka, Ege Bilsel, Taylan Antalyalı, Mohammed (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46), Seferi (Dimitrov dk. 61), Fredy, Okita (Puşcaş dk. 84), Celal Dumanlı (Bardhi dk. 61)

Yedekler: Gökhan Akkan, Ahmet Aslan, Ali Aytemur, Bilal Güven, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Yusuf Erdoğan (dk. 5), Kramer (dk. 36), (dk. 55) (Konyaspor), Fredy (dk. 68) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Bazoer, Yusuf Erdoğan (Konyaspor), Mohammed (Bodrum FK)