Konyaspor 8 maçtır aralıksız gol yiyor

Kaynak: İHA
Konyaspor 8 maçtır aralıksız gol yiyor

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un savunmasındaki sorunlar dikkat çekiyor. Lig’de son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Konyaspor, bu dönemde kalesini gole kapatamadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ligde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 kez gol sevinci yaşayan Konya ekibi kalesinde 36 gol görürken sadece 4 maçını gol yemeden tamamladı.

Ligde çıktığı son 8 lig maçında da kalesini gole kapatamayan yeşil-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 14 gol gördü. Konya ekibi, 8 lig maçında sadece Bodrumspor'a karşı 3-1 galibiyet gelebilirken diğer maçlarda 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Ziraat Türkiye Kupasında ise Konyaspor, çıktığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol görürken, 18 kez gol sevinci yaşadı.

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