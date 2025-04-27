Konyaspor, Adana Demirspor'a şans tanımadı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
5. dakikada Prip'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Kramer'in kafa vuruşunu kaleci Murat topu uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Salih Kavrazlı'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
58. dakikada orta alanda topun sahibi olan Yusuf Barasi'nin ceza alanı önünden kaleyi gönderdiği şut kaleci Deniz'de kaldı.
69. dakikada orta alanda topu kazanan Bazoer, pasını sağ kanattaki takım arkadaşı Yusuf Erdoğan'a aktardı. Yusuf'un son çizgiden ceza alanına gönderdiği ortada Bazoer kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
77. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulunan Bazoer'in şutunda top ağlarla buluştu. 2-1
90+3. dakikada Melih Bostan'ın baskısında kalecisine dönmek isteyen Abdulsamet Burak kendi kalesine golü attı. 3-1