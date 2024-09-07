Konyaspor Ankaragücü'nü yıktı geçti

Kaynak: İHA
Konyaspor Ankaragücü'nü yıktı geçti

Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Kayacık Tesislerinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Konyaspor 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Yeşil-beyazlılar, 14. dakikada Aleksic'in golü ile öne geçti. 21. dakikada Melih Bostan'ın golü ile fark 2'ye çıktı.

Başkent temsilcisi, 27. dakikada Bajic'in golü farkı 1'e indirirken; Konyaspor 42. dakikada Pedrinho'nun golü ile farkı yeniden ikiye çıkardı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve yeşil-beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Konyaspor yarın saat 17.30'da Iğdır FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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