Konyaspor - Başakşehir karşılaşması başladı! Konyaspor 2-1 öne geçti

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Başakşehir'i ağırlıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda aat 13:30’da başlayan karşılaşmada Konyaspor yeni teknik direktörü Recep Uçar yine yeni bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmayı Emre Kargın yönetirken yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

Konyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KONYASPOR VE BAŞAKŞEHİR SON DURUM

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.

Ali Çamdalı ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Recep Uçar'ı getiren Konyaspor ise oynadığı 10 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip 11 puana sahip.

RAMS Başakşehir'de sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Gürler'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR’DE GÖZLER YILDIZ GOLCÜLERDE

Trendyol Süper Lig’de 10 hafta geride kalırken Başakşehir’in en golcü isimleri Figueiredo ve Krzysztof Piatek oldu. İki oyuncu 5’er gollük katkı verirken Jerome Opoku 3, Miguel Crespo ve Pelkas 2 asistlik katkı verdi. Başakşehir’de Konyaspor mücadelesi öncesinde Serdar Gürler’in belirsizliği devam ediyor. Turuncu-lacivertli takımda başka eksik bulunmuyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Alassane Ndao 32. dakikada Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Başakşehir'de Jerome Opoku 45+2'de penaltı atışı için topu başına geçti. Vuruş sonrası kaleciden dönen topu tamamlayarak 1-1'lik eşitliği sağladı.

Alassane Ndao 50. dakikada 2. golünü kaydetti Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi.