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İstifaya çağrılan Konyaspor Başkanı Özgökçen'den flaş İlhan Palut sözleri

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Ankaragücü maçından sonra konuştu

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 05:45
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Konyaspor Başkanı'ndan flaş açıklamalar

İstifaya çağrılan Konyaspor Başkanı Özgökçen'den flaş İlhan Palut sözleri
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Konyaspor'un Ankaragücü'ne yenildiği maçta taraftarların istifaya çağırdığı başkan Fatih Özgökçen, Ankaragücü maçından sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Son haftalardaki mağlubiyetlerden üzüntü duyduklarını ifade eden Özgökçen, "Bazı adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Her zaman galibiyet ve 3 puan istiyoruz. Aksi halde taraftar her zaman haklıdır. Her fırsatta başarının futbolculara, başarısızlığın bana ait olduğunu söylüyorum. Taraftarın istifa istemesi gayet normal. Konya ve Konyaspor olarak bir ve beraber olduğumuz zaman her şeyin üstesinden geliriz." diye konuştu.

Özgökçen, bir gazetecinin Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Amir Hadziahmetovic'e gelen transfer tekliflerine yönelik sorusunu şöyle cevapladı:

"Amir ile alakalı bu transfer döneminde kulübümüze resmi teklifler geldi. Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı da Süper Lig takımlarından. Amir'in yetiştirilmesiyle alakalı Konyaspor'un 7 senelik bir emeği var. Amir'i, Konyaspor'un menfaatleri dışında hiçbir kulübe satmayız. Gelen tekliflerin hepsini reddettik. Amir için şu anda belirlediğimiz bedelde bir teklif bulunmadığından transferi şu anda söz konusu değil."

Fatih Özgökçen, yollarını ayırdıkları teknik direktör İlhan Palut'a ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Sezon başında itibaren 6-7 aylık süreçte değerlendirmelerimiz oldu. Hem yönetim olarak aramızda hem de İlhan Hocamızla toplantılar yaptık. Bazı noktalarda değişiklik yapılmasının Konyaspor Kulübünün üstün menfaatleri açısından iyi olacağını düşündük. Bu, tamamen yönetim kurulunun tasarrufudur. İlhan Hoca geçen yıl büyük bir başarı yakaladı. 68 puanla Konyaspor tarihinin en çok puan toplayan hocasıdır. Yaptıkları, kulüpte her zaman hatırlanacaktır."

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