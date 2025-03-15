Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Kaynak: İHA
Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş’ın Konyaspor’a konuk olacağı Süper Lig maçının VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmada Alman hakem görev alacak.

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Konyaspor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schröder oldu.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün saat 20.30’da Beşiktaş, Konyaspor’a konuk olacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Karşılaşmada VAR'da Alman hakem Robert Schröder, AVAR’da da Ümit Öztürk görev alacak.

Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Gaziantep FK - Kayserispor müsabakasında Belçikalı Lawrence Visser, Kasımpaşa - Alanyaspor maçında Avusturyalı Julian Weinberger, Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında ise Portekizli Bruno Esteves, VAR'da olacak.

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