Konyaspor, Beşiktaş'a 7 maç sonra yenilgiyi tattırdı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor evinde karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yendi.

Yeşil-beyazlılar, bu maçla birlikte rakibine karşı şanssızlığını da sona erdirdi. Sahadan galip ayrılan Konya ekibi, siyah-beyazlıları 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Konyaspor bu maç öncesinde Beşiktaş'ı, 2021-2022 sezonunda 27 Aralık 2021 tarihinde yine sahasında 1-0 yenmişti.

UĞURCAN YAZĞILI İLK GOLÜNÜ ATTI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken, yeşil-beyazlıların tek golünü Uğurcan Yazğılı kaydetti. Mücadelenin 45. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Uğurcan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.