Fenerbahçe'nin Konyaspor kelepçesini nasıl çözecegini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Geçen haftayı lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçesi bu akşam şimdiye dek çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran İlhan Palut'un takımı Konyaspor'a konuk olacak. Saat 19:15'te başlayacak olan mücadele Konyaspor'un stat zeminindeki problemler sebebiyle Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Bir tarafta tarihinin en çok gol ürettiği sezonlarından birine başlayan Fenerbahçe, diğer yanda UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Turu'nda hayal kırıklığı yaşayıp yüzünü tamamen lige çeviren Konyaspor...

İki takdir ettiğim takımdan ziyade; teknik direktörün de karşılaşacağı mücadeleyi iple çekiyorum desem yeridir. İlhan Palut, son dönemde Türk futbolunun yükselen değerlerinden biri... BATE Borisov'u saf dışı bıraktıktan sonra Vaduz karşısında yaşadıkları yıkım gerçekten çok ağır oldu. Ancak anlamlı bir deneyim olduğu kesin...

LİGDE ÇEHRELERİ BAMBAŞKA...

Süper Lig'de ilk iki hafta Ankaragücü ve Başakşehir ile kozlarını paylaşan Konyaspor iki mücadeleden de 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Ardından İstanbulspor'u tam 4-0 gibi ezici bir skorla yenip patlama yapan yeşil beyazlılar, şimdi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken karşılaşma, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda yapılacak.

HANGİSİ UNVAN YİTİRECEK?

İki yenilmez takımın da randevusu olacak mücadelede bakalım bu unvanını yitiren bir taraf olacak mı? Konyaspor'un son yıllarda hiç durmadan, istikrarlı şekilde sürdürdüğü Balkan pazarına olan yatkınlık ve oradan doğru isimleri bularak getirmesi; bu defa Portekiz/Brezilya kökenli isimlerle bezenen Fenerbahçe kadrosu karşısında sınanacak.

Çok değerli bulduğum iki futbol kültürünün de yansıması olacak, akıcı bir 90 dakika izleyebilmek en büyük dileğim...

FENERBAHÇE'NİN MOTİVASYONU ÇOK FARKLI

Sezon başı sekteye uğrar gibi ilerleyen ve akıllara, "Acaba mı?" sorusunu getiren Jorge Jesus ile ekibinin ise çok farklı motivasyonları bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde edilen vedaya rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde ezici üstünlükler sağlayan Kanarya, bununla da yetinmeyip Süper Lig'de de toz atıyor âdeta...

Son olarak Kadıköy'de 4-1 kazanılan Austria Wien maçında farkını gösteren Fenerbahçe, gün geçtikçe nasıl zeminin üzerine eklemeler yaparak ilerlediğini ve durdurulamaz bir formata döndüğünü ispatlıyor. Bu akşam oldukça keyifli ve futbol kalitesi açısından tatmin edici bir maç izlemek ümidiyle...