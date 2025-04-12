Konyaspor evinde tutulmuyor!

Konyaspor, Blaz Kramer'in golüyle Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Göztepe ise Süper Lig'de 10 maçtır kazanamıyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
24. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası içinde Jevtovic topu, topukla kale önünde bekleyen Kramer'e aktardı. Kramer, kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
28. dakikada Romulo'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken top İsmail Köybaşı'nın önünde kaldı. İsmail'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı gitti.
42. dakikada İsmail Köybaşı'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Romulo'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
70. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Adil'in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
77. dakikada Victor Hugo'nun ceza alanı gerisinden kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Emesrson'un kafa vuruşunda kaleci Deniz son anda topu kornere çeldi.