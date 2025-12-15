Trendyol Süper Lig'imn 16 haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Konyaspor maçın ardından futbolcusu Yasir Subaşı ile ilgili üzücü haberi duyurdu.

Konyaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Yasir Subaşı'nın babasının kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Yasir Subaşı’nın babası Namık Kemal Subaşı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır.

Namık Kemal Subaşı’ya Allah’tan şifa diliyor, Yasir Subaşı başta olmak üzere ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."