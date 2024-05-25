Konyaspor Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin ne yapacağını açıkladı

Ağzı olan herkes konuştu…

Kimisi kapı önünde, kimisi berber dükkanında…

Toto oynayanlar da cabası!

Akla hayale gelmeyecek senaryolar yazıldı…

Hem de oyunun aktörlerinden habersiz…

Sağır Sultan’ın haberi oldu, bunların haberi olmadı…

Belki de bu söylenenlere, yazılan çizilenlere kulaklarını kapattılar, sadece işlerine yoğunlaştılar…

Yani yarın oynanacak maça…

Son sözü onlar söyleyecekler ve bütün senaryoları çürütecekler.

*

Geçen hafta derbiye 6 puan önde çıkan Galatasaray, Fenerbahçe’ye mağlup olunca, iki takımın şampiyonluk serüveni de Konya’ya kaldı…

Yani, yarına…

Galatasaray’ın şampiyonluğuna, Konyaspor’un da kümede kalmasına 1’er puan yetecek…

Fenerbahçe mi?

Konyaspor’un kazanması için dua edecek…

Başka da yapacakları bir şey yok…

Konyaspor’un tek düşüncesi ligde kalmak…

Bunun için de gerekli olan puanı ya da puanları almak için canını dişine takacak…

Fenerbahçe’nin duasına ihtiyacı olur mu, olmaz mı bilemem, ama tek bildiğim bir şey varsa, o da 3 milyonluk şehrin takımı bu lige tutunacak inanca ve güce sahip…

Şüphe götürmez ki, oynadığı futbol ve iyi sonuçlarla son haftaların en takdir gören takımı Konyaspor…

Şartları zorlamaları ile alkışı hak ettiler, hem de yeryüzünden gökyüzüne kadar…

Buraya kadar taşıdıkları umut yolculuğunun bir kazaya kurban gitmemesi adına, şehirle kenetlenmelerini de es geçmemek lazım…

Konyaspor’un başına gelenler, belki de pişmiş tavuğun başına gelmemiştir…

Sırası değil, ama hatırlatmakta da yarar var…

Avrupa’ya gidecek takımın geldiği durum malum…

Papatya falları açılıyor…

Düşecek mi, düşmeyecek mi?

Aslında fala-mala bakmaya gerek yok...

Konyaspor yiğitçe çarpışacak ve istediğini de alacak…

Daha önceleri olduğu gibi…

Bu takım çok küme düştü ya da düşürüldü…

Hem de kalleşçe…

Sırtından vuruldu…

Ama ölmedi…

Konyaspor 9 canlıdır…

Vurulur, ama yine dirilir…

Konyaspor direniştir…

Konyaspor itiraz edendir…

Konyaspor pes etmeyendir…

“Konyaspor öldü” diyenlere inat “yaşayan”dır…

Konyaspor’un yalnız olmadığına şimdi daha çok inandım…

Dolayısıyla da, Konyaspor direnerek bu lige tutunacaktır…

Bunu kimse aklından çıkarmasın.

*

Ve Ali Çamdalı…

Başarılı oldu mu?

En azından buraya kadar getirdi takımı…

Takdir etmek lazım…

Kendisinden önceki teknik adamlar, yaz-boz tahtasına çevirdiler takımı…

İdeal takımı ve oyuncuları bir türlü sahaya yansıtamadılar…

Açık konuşmak gerekirse, genetiği ile oynadılar hem oyuncuların hem de takımın…

Rotasyona karşı değilim…

Ama, maceraya da itiraz ederim ve ettim de…

Uzatmayacağım; sevgili Ali Çamdalı, bir sezonun yükünü taşıyacak bu maçta sakın macera arama…

Senin, senden öncekilerden bir farkın olsun…

Ki olmalı da…

Seninle ilgili söyleyeceğim son şey; Allah sana antrenör şansı versin…

Nokta.