Konyaspor-Galatasaray maçında tribün karıştı! Dursun Özbek’e küfrettiler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 6 yıl aradan sonra finale yükseldi.
Mücadele esnasında tribünlerde flaş bir olay meydana geldi.
Maç sırasında bazı tribünlerden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e küfredilmesi sonrası ortalık karıştı. Konyasporlu taraftarların Özbek’in bulunduğu locaya dönerek söylediği ağrı sözler sonrası sarı kırmızılı yöneticiler olaya sert tepki gösterdi.
Polisin uzun süren müdahalesinin ardından olaylar yatıştı. Dursun Özbek ve yöneticiler karşılaşma sona ermeden locadan ayrıldı. Özbek’e küfreden bir kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.