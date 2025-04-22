Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Kaynak: İHA
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın Konyaspor’a konuk olacağı maçın hakemi belli oldu. Zorlu maçta VAR sisteminin başında Polonyalı hakem yer alacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Konya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alacak.

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