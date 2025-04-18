Konyaspor geriden gelerek Hatayspor'u devirdi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup etti
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
10. dakikada Yusuf'un ceza sahasına ortasında Jevtovic kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
28. dakikada Cengiz'in soldan ortasında arka direkte topa yükselen Boutobba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
32. dakikada Kilama'nın pasında topla buluşan Abdulkadir'in uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak Bazoer'e çarparak ağlara gitti. 2-1
70. dakikada Yusuf'un soldan ceza sahasına ortasında kafalardan seken topu arka direkte önünde bulan Prip, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
85. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Yusuf'un pasında topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda top üst direkten döndü.
90. dakikada gelişen Konyaspor atağında Melih'in ceza sahası içinden vuruşunda top üst direkten döndü, dönen topu Oğulcan Ülgün tamamladı. 2-3