Konyaspor kafasını çalıştırdı! 'Umut' dolu başlangıç

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Pendik Stadyumu'nda karşılaştığı Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
5. dakikada Melih İbrahimoğlu’nun ceza sahasına ortasında Umut Nayir kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
21. dakikada Andzouana’nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu filelere yolladı. 0-2
31. dakikada hakem Batuhan Kolak VAR uyarısıyla kenara çağrıldı. Eyüpspor ceza sahasındaki pozisyonu izleyen Kolak, Ndao’nun vuruşunda Claro’nun elle oynadığını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.
33. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Enis Bardhi’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
39. dakikada Draguş’un ceza sahası dışı solundan ayak dışıyla yaptığı ortada Emre Akbaba, röveşata vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
51. dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına pasında Halil Akbunar, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-3
61. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
79. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Adil Demirbağ, kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-4