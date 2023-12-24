Konyaspor Kayserispor önünde 3 puanı aslanın ağzından aldı. Recep Çınar yazdı

Türkiye Irak’ın kuzeyinden gelen acı haberle yasa boğuldu…

PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda iki günde 12 canımız toprağa düştü…

Başka bir deyişle şehit oldu…

Ve…

Her zaman olduğu gibi yönetenlerin, “kanımız yerde kalmayacak”, yönetilenlerin ise “şehitler ölmez, vatan bölünmez” haykırışıyla, Abdulkadir, Ahmet, Cebrail, Semih, Kemal, Enes, İsmail, Yasin, Çağatay, Emre, Ramazan ve Mehmet’imizi yüreklerimize gömeceğiz…

Daha önce gömdüklerimiz gibi…

Vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda edenlere, canımız feda olsun…

Mekanları cennet olsun.

TRT’NİN UMRUNDA OLMAYAN ŞEHİTLER!

En son söyleyeceğimi başında söyleyeyim…

Yazıklar olsun!

Canımızdan can giderken TRT ne yaptı biliyor musunuz?

Metin Şentürk’ün sunduğu, hem de canlı olarak yayınlanan “Gönülden gönüle” eğlence programını kesmedi…

İyi mi?

Diyelim ki, Metin Şentürk görmedi!

Normal…

Peki, TRT’nin başındaki zevat; 12 şehit haberini, siz de mi görmediniz, siz de mi duymadınız?

Uzatmayacağım; sizleri Allah’a, şehitlerimizin ana-babalarına, Türk milletine ve RTÜK’e havale ediyorum…

Elimden gelen bu.

*

KONYASPOR-KAYSERİSPOR

Konyaspor sezona kötü başlamış, moral değeri dip yapmış ve oyuncuların özgüveni de, kendilerini terk edeli uzun zaman olmuş…

Ekonomik kriz malum, ufukta en ufak bir işaret de yok…

Yeni Başkan Ömer Korkmaz’ın kapı kapı dolaşmasının altında yatan gerçek hem ziyaret, hem de şehrin ileri gelenlerinin desteğini almak…

Daha doğrusu, Konyaspor’un derdine derman olmak…

Çiçeği burnunda Başkan, teknenin batmaması için, küreklere asılıyor, asılmasına da nereye kadar!?

GELİN DE SAMSUNSPOR MAÇINA YANMAYIN

Konyaspor, geçen hafta Samsun’da hak ettiği 3 puanı oyuncularının beceriksizliği sebebiyle kaçırdı…

Kayserispor galibiyetinden sonra gel de Samsunspor maçına yanma…

Ahmet Oğuz’un gereksiz yere penaltıya sebebiyet vermesi, Soner Dikmen’in kaçırdığı net gol pozisyonu, yeşil-beyazlı takımı, 6 puanlık maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda bıraktı…

Kabul etmek gerekir ki, alkışı hak eden bir iş çıkarmadılar Samsun’da…

Dünya kadar pozisyonla birlikte yüzde milyon galibiyeti kaçıran taraf olarak dikkati çektiler…

Düz mantık “deplasmanda 1 puan iyi puan” diyebilir…

Ama, bu Samsun maçı için geçerli değil…

Nedeni belli…

Dünya kadar pozisyon üretmiş, ama ikinci golü bulamamışsan neye yarar bu bir puan.?

Öyle değil mi Soner Dikmen?

Öyle değil mi Ahmet Oğuz?

Öyle değil mi Hakan Keleş?

Şimdi “Samsunspor deplasmanından alınan 1 puan iyi puan” diyebilirsiniz…

Ben demiyorum…

Hele de Kayserispor’u 2-0’la postaladıktan sonra…

Ne kötü değil mi?

İnsanın zoruna gidiyor.

KAYSERİSPOR KOLAY RAKİP DEĞİL

Kayserispor ise kim ne derse desin, bu ligin hatırı sayılır takımlarından birisi oldu, içerisinde bulunduğumuz ilk yarı itibarı ile…

Konya’ya da “nasıl olsa yeneriz” havasıyla geldiler…

Hedefleri belli; Beşiktaş’ın ve Trabzonspor’un kötü olduğu bir sezonda Avrupa’ya gitmek…

Özellikle de deplasmanlarda son derece cimri…

Topladığı 29 puanın 11’ini deplasmanda kazanmış, sarı-kırmızılı ekip…

Trabzonspor’u 1-0, Kasımpaşa’yı 4-3 ve Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Kayserililer, Antalyaspor ve İstanbulspor’la da 1-1 berabere kalarak, ev sahibi takımlara, boyun eğmemişler…

Anlayacağınız, Kayserispor’dan puan almak, aslanın ağzından avını almak gibi bir şey…

Öyle de oldu…

Öyle ya da böyle istediğini aldı Konyaspor.

MAÇA GELİNCE...

Hakan Keleş, geçen hafta Samsun’da Konyaspor’un kaderiyle oynayan Ahmet Oğuz’a değil, Uğurcan Yazgılı’ya teslim etti sağ arkayı…

Kayseri maçının kadrosu, Ahmet Oğuz hariç, Samsun’un maçının aynı kadrosu…

Sadece geçen hafta Soner Dikmen ile defans dörtlüsünün önünde yer alan Uğurcan Yazgılı’yı sağ arkaya, kulübedeki Oğulcan Ülgün’ü de Soner’in yanına monte etmiş Hakan Keleş…

Biraz daha savunmaya yönelik bir 11 tercih edilmiş…

Gol atamazsak da, yemeyelim futbol aklı…

Kayserispor’la oynanan hayati bir maçta tribünlere bakınca şunu gördüm; taraftarlar Konyaspor’u terk etmiş!

Bütün bunların müsebbibini atananlar da, yönetenler de biliyor!

*

Maça iki takım da iştahlı başladı…

Niyetlerini belli ettiler…

İlk 15 dakikalık bölümde Kayserispor 3, Konyaspor ise 1 net pozisyondan yararlanamadı…

Ali Karimi’nin liderliğinde, Cardoso, Tham Mame, Gökhan Sazdağı ve Ramazan Civelek sarı kırmızılı ekibi rakip kaleye taşıyan oyuncular olarak ön plana çıktılar…

Bu oyunculara zaman zaman Hasan Ali de destek verdi…

Konyaspor’da ise Marlos ve Sokol, Kayserispor kalesini zorlayan oyuncular olarak ön plana çıktılar…

Yüksek toplarda ise Calvo ve Adil, hücumdaki arkadaşlarına destek verdiler.

İlk yarım saatlik bölümde ise top tekniği Konyaspor’a oranla daha yüksek futbolculardan kurulu olan Kayserispor, oyunu tutan taraf oldu…

Bu yarının son çeyreğinde ise Kayserispor daha agresif bir oyunu tercih ederken, özellikle Marlos ve Sokol’u faullerle durdurmayı tercih etti, konuk takımın savunmacıları…

Karşılamanın ilk 45’i hem pozisyon, hem de oyun anlamında Kayserispor’un üstünlüğünde sona erdi ve takımlar içeriye 0-0’la girdiler.

İKİNCİ YARI

Konyaspor ikinci yarıya golle başladı…

46. dakikada Paul’un uzun topuna attığı koşuyla Kayserispor ceza alanına giren Marlos, kaleci Bilal tarafından resmen uçan tekmeyle yere indirildi ve hakem penaltı noktasını gösterdi…

Sokol, Konyaspor’u 1-0 öne geçirdi…

Ancak, hakem bu pozisyonda kaleci Bilal’i sarı kartla ödüllendirirken, Konyaspor’u cezalandırdı…

Çünkü, dünyanın neresine giderseniz gidin, bu hareketin karşılığı sarı değil, kırmızıdır…

İkinci 45’e iyi başlayan Konyaspor, 60. Dakikada Uğurcan’a ayağının tabanıyla müdahale eden Bahoken, Konyaspor’un ikinci penaltı kazanmasına neden oldu…

VAR’a giden Bahattin Şimşek, beyaz noktayı gösterdi…

Sokol, skoru 2-0’a getirdi…

73’de Bahoken’in golünden önce Kartal Kayra’nın Prip’e yaptığı faul sonrası, Kayserispor’un golünün iptali doğru bir karardı…

Üstelik o pozisyondaki hareketin de kırmızı olması gerekirdi…

2-0’ı koruma içgüdüsü ile biraz geriye yaslanan Konyaspor, Kayserispor’a davetiye çıkardı…

Maçın son bölümlerinde, özellikle 90. Dakikada Mane’nin topu direkten Bahoken’e geldi, bu oyuncunun vuruşunda Paul, gole izin vermedi…

Kayserispor adına önemli bir pozisyona geçit vermedi Fransız kaleci…

“Bu galibiyetin mimarları kimler” diye sorarsanız, Marlos ve Calvo’yu gösterebilirim…

Tabii ki kaleci Paul’u da…

Özetle; Konyaspor kırılma maçlarından birisini kazanarak, 20 puanın üzerine çıkma umudunu Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında sürdürecek.