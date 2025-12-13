Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Konyaspor ile Chobani Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

MARCO ASENSIO ANTRENMANLARA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile oynadığı maç öncesi ağrıları bulunduğu için karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Marco Asensio, takımla çalışmalara başladı.

Afrika Kupası için Milli davet alan futbolcular 15 Aralık’a kadar kampa katılmak zorunda olduğu için Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Kupası için yola çıktı.