Konyaspor maçında her şey var 3 puan yok

Süper Lig'de Konyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. 3 kırmızı kartlı maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Konyaspor maçında her şey var 3 puan yok

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti.

Henüz maçın 6. dakikasında İstanbulspor, İbrahim Yılmaz ile 1-0 öne geçti.

22. dakikada Ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan frikikte Muric sol ayağı ile orta yapsa da top auta gitti.

32. dakikada İstanbulspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao şut açısı arasa da savunma topa ayak koydu.

45+2'de Konyaspor atağında Soner, uzak mesafeden sol çaprazdan sağ ayağıyla sert vursa da top auta gitti.

Maç bu pozisyonlar ile sona erdi.

İkinci yarı ise gerginliklere sahne oldu.

57. dakikada Yunus Mallı ve Muric oyundan çıktı. Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Cicaldau ve Michalak oyuna girdi.

71. dakikada İstanbulspor'da Ali Yaşar, Michalak'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

80. dakikada ise iki kez kırmızı kart çıktı. İki takım oyuncularından İstanbulspor'dan Okan Erdoğan ve Adil Demirbağ, kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla İstanbulspor 9 kişi, Konyaspor ise 10 kişi kaldı.

86. dakikada Konyaspor Cikalleshi ile beraberliği yakaladı. Savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında kontrol eden Cikalleshi sol ayağıyla vuruunu yaptı ve top ağlara gitti.

90+2'de ise hakem Konyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emir Gültekin'in vuruşunu Bernardoni çıkardı.

Maç bu pozisyonların ardından 1-1 sona erdi.

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