Konyaspor plaket verip gönderdi

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor plaket verip gönderdi

Süper Lig ekibi Konyaspor yıldız futbolcusu Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdı.

Konyaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yeşil-Beyazlı kulüp, 2020-2021 sezonunda takıma katılan 34 yaşındaki santrfor Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı.

Yeşil-Beyazlı ekipte 111 maçta forma giyen futbolcu 30 gol 13 asistle oynadı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
" 2020 - 21 sezonundan bu yana takımımızda forma giyen, Konyaspor'umuz adına 'Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu' unvanını taşıyan Cikalleshi'ye; kulübümüze verdiği emekler için çok teşekkür ediyorum. Yüz on bir maçta yeşil beyazlı formamızı terleten Sokol'a, kariyerinde başarılar diliyorum. Yolu, bahtı açık olsun. "

Cikalleshi'le, Konyaspor Kulübü 2. Başkanı Adem Bulut tarafından plaket verildi.

Bu arada Konyaspor'dan ayrılan Sokol Cikalleshi'nin yeni takımı da belli oldu. Arnavut forvetin İran ekibi Traktör ile anlaştığı belirtildi.

gvqs76hwyaae6fz.jpeg

gvqs76swqaasmse.jpeg

İlgili Haberler
Quaresma geri dönüyor
Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
Quaresma geri dönüyor Spor
Quaresma geri dönüyor
Tabelası var kendisi yok. Hayretlere düşüren olay Gündem
Tabelası var kendisi yok. Hayretlere düşüren olay
Okan Buruk saatlerce izledi. Son kararını verdi Spor
Okan Buruk saatlerce izledi. Son kararını verdi
İçki içip orman yaktılar. Bunun adı vatan hainliğidir Gündem
İçki içip orman yaktılar. Bunun adı vatan hainliğidir
Samsun’da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı Yerel Haberler
Samsun’da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı
Kanserde müjdeli haber geldi. Türkiye dahil 7 ülkede denemeler başladı Gündem
Kanserde müjdeli haber geldi. Türkiye dahil 7 ülkede denemeler başladı