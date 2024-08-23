Konyaspor plaket verip gönderdi

Konyaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yeşil-Beyazlı kulüp, 2020-2021 sezonunda takıma katılan 34 yaşındaki santrfor Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı.

Yeşil-Beyazlı ekipte 111 maçta forma giyen futbolcu 30 gol 13 asistle oynadı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

" 2020 - 21 sezonundan bu yana takımımızda forma giyen, Konyaspor'umuz adına 'Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu' unvanını taşıyan Cikalleshi'ye; kulübümüze verdiği emekler için çok teşekkür ediyorum. Yüz on bir maçta yeşil beyazlı formamızı terleten Sokol'a, kariyerinde başarılar diliyorum. Yolu, bahtı açık olsun. "

Cikalleshi'le, Konyaspor Kulübü 2. Başkanı Adem Bulut tarafından plaket verildi.

Bu arada Konyaspor'dan ayrılan Sokol Cikalleshi'nin yeni takımı da belli oldu. Arnavut forvetin İran ekibi Traktör ile anlaştığı belirtildi.