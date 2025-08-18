Konyaspor PSV'den transfer yaptı

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak görkemli bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

İç Anadolu ekibi kadrosunu geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Hollanda ekibi PSV'nin genç oyuncusu Emir Bars ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, genç futbolcu Emir Bars ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'ndeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Hollanda ekibi PSV Eindhoven alt yapısında yetişen Emir, Türkiye Milli Takım alt yaş kategorilerinde forma giydi. Emir Bars'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

20 yaşındaki genç sol kanat geçen sezon PSV'nin 21 yaş altı takımıyla çıktığı 31 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.