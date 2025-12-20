Süper Lig'in 17. haftasındaki Konyaspor, küme düşme bölgeside yer alan Kayserispor'u konuk etti. İlk yarıda kontrollü bir oyun vardı ancak pozisyonları yakalayan Kayserispor'du. 7'de Benes'in sol kanattan ortasında altıpas önünde Mane'nin kafa vuruşunda Konyaspor kalecisi Bahadır Göngördü, topu kornere çeldi. 12'de Benes'in ara pasına hareketlenen ve ceza yayı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'ye Bahadır Göngördü, şut fırsatı vermedi. 38'de Mane'nin ceza yayı üzerinde indirdiği topa bekletmeden vuran Furkan Soyalp'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda ilk pozisyon yine konuk takımdan geldi. 48’de Cardoso’nun ceza alanı sol çaprazından ortasında Onugkha’nın vuruşu az farkla auta gitti. 63'te öne geçen ev sahibi Konyaspor oldu. Bjorlo’nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Nayir’ın şutu ağlarla buluştu. Maçın bu skorla biteceği sanılırken 90+3’te ceza alanına gönderilen ortada topu önünde bulan Onugkha topu filelere gönderdi. Karşılaşma bu golle 1-1 bitti. Bu sonuçla Konyaspor 17 puana yükseldi. Kayserispor ise 15 puanla ilk yarıyı küme düşme bölgesinde kapattı.