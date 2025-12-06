Trendyol Süper Lig'in 15 . haftasında Çağdaş Atan yönetiminde çıkış arayan Konyaspor, Recep Uçar ile beyaz bir sayfa açan Çaykur Rizespor'u sahasında ağırladı.

İlk yarının son dakikalarında Samet Akaydın'ın golüyle devreye 1-0 önde giren Rizespor, skor üstünlüğünü 66'ya kadar koruyabildi. Konyaspor kazandığı penaltıda Umut Nayır'ın beyaz noktadan golü bulmasıyla skora eşitliği getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve zorlu randevuda puanlar bölüşüldü.

Bu sonuçla ligde 5 maçtır galibiyet hasreti çeken Konyaspor puanını 16'ya yükseltirken Recep Uçar ile ilk maçına çıkan ve toplamda 4 maçtır kazanamayan Rizespor ise 15 puana ulaştı.