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Adana'dan 1 puanla dönen Konyaspor'dan flaş açıklama

Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'tan ilginç açıklama.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 21:20
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Adana'da 1 puan kazanç" dedi

Adana'dan 1 puanla dönen Konyaspor'dan flaş açıklama
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Palut rakiplerinin formu ve kadrosunda barındırdığı özel oyuncular nedeniyle zor bir deplasmana geldiklerinin bilincinde olduklarını belirtti.

Sakin kalıp, topa sahip olarak Adana Demirspor'un yüksek temposunu bir şekilde durdurma planıyla maça başladıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:
"İlk yarı rakibin pozisyon anlamında öne çıktığı anlar oldu. İkinci yarı genel oyun akışı çok dengeliyken, zaman zaman topa da sahip olduk ama pozisyona girme açısından rakip bizden daha iyiydi açıkçası. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Bizim pozisyonlara ve rakibin pozisyonlarına baktığımız zaman buradan aldığımız 1 puanı bir kazanç olarak görmemiz gerekiyor. Tabii ki 3 puanı almak isterdik."

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