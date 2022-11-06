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İlhan Palut'tan penaltılarla ilgili flaş açıklama

Konyaspor, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 23:26
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Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut Trabzonspor'un penaltıları hakkında konuştu

İlhan Palut'tan penaltılarla ilgili flaş açıklama
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Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu maç öncesi 4 haftadır kazanamadıklarını belirterek, "3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Her maç bizim için negatif seriyi sonlandırmak için şans diyorduk. Trabzon'a bu duygularla geldik. İyi hazırlandık, iyi analiz ettik." dedi.

Bakasetas ve Hamsik gibi oyuncuları kontrol altına alıp oyun organizasyonlarını kırmayı hedeflediklerini ifade eden Palut, şunları söyledi:

"Ama 27 dakikada iki penaltı oldu. Bunun nedeni önde baskıya stoperlerini dahil ettiler, agresifleştirdiler, oyun kurmakta zorlandık. 2-0'lık dezavantaj sonrası bazı hamleler yaptık. Stratejileri değiştirdik. Bu hamlelerde daha negatife gidebilirdi.

İlk yarı sonlarına attığımız gol umut, soyunma odasına sinerji getirdi. İkinci yarı dengeyi sağladıktan sonra 10 kişi kaldık. Son 20 dakikayı stoper alıp savunma yaparak bitirdik. Değerli bir puan aldık. Hala kazanamadığımızın farkındayız, 5 maç oldu. Geri dönüş zor deplasmanda. Umarım son maçımızı öz güvenli oynar galibiyetle ligin ilk periyodunu kapatırız."

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