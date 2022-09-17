İlhan Palut'tan flaş açıklamalar: Hiç hak etmedik

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşısında mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Palut, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Seyir anlamında izleyenlere keyif veren bir Süper Lig mücadelesi oldu. Bundan dolayı iki takımı da tebrik ediyorum. Kazandığı için ekstra Galatasaray'ı tebrik ediyorum." dedi.

Maçtan önce yaptıkları planları anlatan genç teknik adam, "Bu planları başarmak için daha adımlar atmadan şok bir golle geri düştük ama takımım buna çok iyi reaksiyon verdi. Hiçbir şey olmamış gibi özgüvenle oyunumuzu sahaya koyduk. Pas oyunumuzla Galatasaray'ın bütün baskı denemelerini kırdık. Topu çok rahat ikinci bölgeye taşıdık. Biraz daha etkili olabilirdik. Çok net pozisyonlar da bulduk. Ayrıca Galatasaray'a benzer pozisyonlar vermedik." diye konuştu.

Palut şöyle devam etti:

"İkinci yarıda top biraz Galatasaray'daydı ama rakibimizi net pozisyona girme konusunda zorladık. Çok iyi geçiş imkanları yakaladık ama elimizde olmayan nedenlerden dolayı takım hızımızda istediğimiz noktada değildik. Bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Bugün kaybetmeyi hak etmedik. Bugün bir takım kazanacaksa, maç berabere bitmeyecekse bu takım oynanan futbola göre Konyaspor olmalıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Kanatta yapılan değişikliklerle ilgili seçeneğinin olmadığını ve devşirme oyuncular kullandığını aktaran 45 yaşındaki teknik adam, "Üç forvet oyuncumun hiçbirinin kanat özelliği yok. Endri Çekici ile bunu kapatmaya çalıştık. Endri sakatlandıktan sonra Cebrail ile orayı tedavi etmeye çalıştı. Cebrail de devre arasında hazırlıksız oyuna girdiğini, istediği ritme kavuşamadığını, adalelerinin şiştiğini söyledi. Oyundan almak zorunda kaldım. Yerine Pavicic'i aldık ve 1 dakika sonra oradan golü yedik. Kazandığımız toplar sonrasında kullanabileceğimiz ve etkili olabileceğimiz alanlar ve boşluklar vardı. Bu boşlukları yakaladığımız anlarda bile oyunu pasa çevirerek set oyununa döndürmek zorunda kaldık. Bu da rakibimize savunma için zaman tanıdı." ifadelerini kullandı.

Konyaspor Teknik Direktörü Palut, hakem Abdulkadir Bitigen'in yönetimi hakkında yorum yapmayacağını söyleyerek, İbrahim Sehic'in gördüğü kırmızı kartla ilgili, "İbrahim'in pozisyonu son derece gereksizdi. Hakem, Calvo'ya Muslera'yı engellediği için sarı kart gösterip Sehic'i engelleyen Torreira'ya sarı kart göstermese de sakin kalmak lazım. Zaten sarı kartı vardı. Pozisyonlarda haklı olmamız bize istediğimiz tepkileri gösterme hakkı vermiyor. Her anlamda sakin olup maçın sonuna kadar 11'e 11 oynama şansını tanımalıydı. Aslında 11'e 10 kalede bir oyuncuyla da kendi oyunumuzu oynamaya devam ettik." diyerek sözlerini tamamladı.