Konyaspor transferi açıkladı: Fenerbahçe’nin genç oyuncusunu aldılar

Süper Lig ekiplerinden Konayspor ara transferde kadrosuna kattığı oyuncuyu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Fenerbaheçe’nin U9 takımında forma giyen Kaan Akyazı, yeşil beyazlılar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor’un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Konyaspor'umuz, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Kaan'a hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz."