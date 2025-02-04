Konyaspor, Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin Konyaspor'un 3-0'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Melih Bostan'ın pasına hareketlenen Prip ceza sahası içinde topla buluştu. Prip'in çaprazdan kaleye gönderdiği şutta kaleci Birkan topu kornere çeldi.
25. dakikada kaleci Birkan'ın hatalı pasında Melih Bostan topun sahibi oldu. Melih'in şutunda top az farkla yandan autta çıktı.
35. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir kafayı vururken top kaleci Birkan'da kaldı.
37. dakikada kaleci Deniz'in hatasında Halil Akbunar topu kontrol etti. Halil'in boş kaleye attığı şutta Calusic topu kale önünde çıkardı.
45+2. dakikada Umut Nayir'in ceza alanında pasında topla buluşan Aleksic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza alanında defansın hatasında topla buluşan Melih Bostan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
52. dakikada Tayfur'un sol kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Halil'in vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.
78. dakikada Thiam'ın pasında ceza alanında topla buluşan Emre Mor'un şutunda kaleci Deniz başarılı oldu.
85. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa kafayı vuran Thiam meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
86. dakikada Thiam'ın yerden sert şutunda kaleci Deniz topu kornere çeldi.
90+7. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Pedrinho kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Muhammed ayaklarıyla topu çeldi. Keyta ayak koyarak topu kazandı ve pasını Ndao'ya aktardı. Ndao'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Maç 3-1 bitti.