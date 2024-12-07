Konyaspor ve Antalyaspor 1 puanı paylaştı

Süper Lig'in 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 12'nci dakikada Larsson'un ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Gaich'in şutunda top yandan auta çıktı. 13'üncü dakikada Larsson'un ceza sahası yayından çektiği şutunda kaleci Slowik, müdahale ederek topu çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.

15'inci dakikada Konyaspor golü buluyor. Guilherme'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Adil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0

İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BERABERLİK GOLÜ 90’DA GELDİ

61'nci dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Pedriho'nun şutunda top, üst direkten geri döndü. 63'üncü dakikada ceza sahasında bulunan Yusuf'un ara pasında topu önünde bulan Umut'un şutunda kaleci Piric, müdahale edip topu çeldi. 85'inci dakikada Antalyaspor'un köşe vuruşunda Ndao'nun, ceza sahasında topsuz alanda müdahalesiyle Veysel yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, 'VAR' incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

90'ıncı dakikada Antalyaspor, beraberliği yakaladı. Larsson'un penaltı vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı:1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.