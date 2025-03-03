Konyaspor ve Trabzonspor’un ilk 11’leri belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 32 puanla 8. sırada bulunan bordo mavililer, üst sıralara tırmanmak için galip gelmek istiyor. Saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek

Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer



Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Batagov, Savic, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Sikan,Visça, Banza