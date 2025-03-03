Konyaspor ve Trabzonspor’un ilk 11’leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor ve Trabzonspor’un ilk 11’leri belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış gününde Konyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Maç öncesi 2 takımın 11'leri belli oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 32 puanla 8. sırada bulunan bordo mavililer, üst sıralara tırmanmak için galip gelmek istiyor. Saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek

Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Batagov, Savic, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Sikan,Visça, Banza

Son Haberler
Kayseri'de kahreden haber! 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu
6 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Muş'ta doğaseverler, karla kaplı doğanın keyfini çıkardı
Muş'ta doğaseverler, karla kaplı doğanın keyfini çıkardı
Avusturya’nın yeni başbakanı belli oldu
Avusturya’nın yeni başbakanı belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan diploması için YÖK Raporu'na suç duyurusu
Ekrem İmamoğlu'ndan diploması için YÖK Raporu'na suç duyurusu
Roma dönemine ait büstler ele geçirildi
Roma dönemine ait büstler ele geçirildi