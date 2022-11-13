Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Taksim patlaması açıklaması

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayı maçtan sonra öğrendiklerini söyledi.

Bu nedenle Beşiktaş-Antalyaspor maçının da iptal olduğunu hatırlatan Atan, "Milletimizin başı sağ olsun. Anlayışınıza sığınarak bugün fazla futbol konuşmak istemiyoruz,. Konyaspor'u tebrik ederiz. Gönül isterdi ki bu kadar domine ettiğimiz bir oyunu konuşabilmek yada nasıl kaybettiğimizle ilgili konuşabilmek ama maalesef milletimizin yaşadığı elim olaydan dolayı futbolla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum." diye konuştu.