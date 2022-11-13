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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Taksim patlaması açıklaması

Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Beyoğlu'ndaki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 20:23
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Konyaspor yenilgisi sonrası konuşan Çağdaş Atan: Milletimizin başı sağ olsun

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Taksim patlaması açıklaması
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Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayı maçtan sonra öğrendiklerini söyledi.
Bu nedenle Beşiktaş-Antalyaspor maçının da iptal olduğunu hatırlatan Atan, "Milletimizin başı sağ olsun. Anlayışınıza sığınarak bugün fazla futbol konuşmak istemiyoruz,. Konyaspor'u tebrik ederiz. Gönül isterdi ki bu kadar domine ettiğimiz bir oyunu konuşabilmek yada nasıl kaybettiğimizle ilgili konuşabilmek ama maalesef milletimizin yaşadığı elim olaydan dolayı futbolla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum." diye konuştu.

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