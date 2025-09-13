Konyaspor'a evinde darbe! Yenilgiyle tanıştılar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor‘a 2-1 mağlup oldu.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Enes Keskin’den pası alan Ogundu, Adil’i geçerek ceza sahasına girdi. Kaleci Deniz Ertaş’la karşı karşıya kalan Ogundu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
50. dakikada sağ kanatta ileri çıkan Andzouana topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Enis Bardhi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
65. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Enis Bardhi’nin vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle kornere gitti.
79. dakikada ceza sahası içerisinde Bazoer’in hatasında topu kapan Ogundu bekletmeden penaltı noktası üzerinde bekleyen Maestro’yla oynadı. Maestro’nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
85. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Andzouana’nın sağ çaprazdan vurduğu şutta kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.