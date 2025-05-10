Konyaspor'a galibiyeti Umut Nayir getirdi

Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve iç sahada 6 maçlık galibiyet serisi elde etti

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içerisinde kafayla pasını Umut Nayir'e aktardı. Umut'un kafa vuruşunda kaleci Grbic iki hamlede topun sahibi oldu.

18. dakikada kaleci Grbic'in hatalı pasında topa sahip olan Ndao son çizgide topu ceza yayı üzerinde bekleyen Bjorlo'ya aktardı. Bjorlo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

47. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda Samet Akaydin'e da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

49. dakikada Calusic'in orta sahada kazandığı topta pasını Umut Nayir'e aktardı. Umut'un ceza yayı üzerine gönderdiği vuruşunda kaleci Grbic başarılı oldu.

71. dakikada Taha Şahin'in ara pasında defansın arkasında sarkan Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

74. dakikada Bjorlo'nun ceza sahası önünde pasıyla topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

77. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada Umut Nayir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1