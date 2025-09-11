Konyaspor'a Rusya'dan dev teklif!

Konyaspor geçen sezon 350 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Melih İbrahimoğlu için Rusya’dan ödediği bonservis bedelinin 10 katı teklif aldı.

RUBIN KAZAN MELİH İBRAHİMOĞLU'NU İSTEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Rubin Kazan, Konyaspor'a Melih İbrahimoğlu için 3.5 milyon Euro teklif etti.

Eğer Konyaspor bu teklifi kabul ederse, kulüp tarihinin en yüksek satışlarından birini gerçekleştirecek.

Şu ana kadar Konyaspor'un yaptığı en pahalı satış 5.5 milyon Euro'ya Udinese’ye giden Riad Bajic’e ait. Onu 3.2 milyon euroya Beşiktaş’a giden Amir Hadziahmetovic ve 2.8 milyon euroya Galatasaray’a imza atan Abdülkerim Bardakcı izliyor.

1 SEZONDA DEĞERİNİ 10'A KATLADI

Konyaspor’un geçen sezon Arnavutluk ekibi KF Egnatia’dan 350 bin euroya kadrosuna kattığı Melih, kısa sürede değerini katladı. 35 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki orta saha bu sezon da Süper Lig’de çıktığı 3 maçta 1 asist yaptı. Şimdi ise kulüp tarihinin en yüksek ikinci bonservis gelirini kazandırabilir.