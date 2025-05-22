Konyaspor'da Haziran'da kıyamet kopacak! Başkan resti çekti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konyaspor'da Haziran'da kıyamet kopacak! Başkan resti çekti

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 29 Mayıs’ta genel kurul yapılacağını belirterek "Haziran ayında bu kulübün acil ödemeleri var. Biz geldiğimiz de aynı ödemeler vardı. Şu an aynı şartlarda Konyaspor yüzleşmek zorunda" dedi.

Konyaspor’da 3. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı.

Konyaspor Stadyumu basın toplantısı salonunda düzenlenen toplantıda, tüzük gereği kulübün eski dönem başkanları, 10 yılı aşkın süredir üyelikleri devam eden genel kurulu üyeleri ve mevcut yönetim kurulu yer aldı. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı daha önce 3 dönem kulüp başkanlığı yapan Ahmet Şan başkanlığında gerçekleşti. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, Konyaspor’un geçtiği zor günleri hep birlikte atlatacaklarını ifade ederek, yapılacak olan olağan genel kurul öncesinden kulübe başarılar diledi.

"DIŞARDAN DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "29 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurul öncesinde biz yönetime geldiğimiz zaman zaten yönetimde sorunlar vardı. O gün biz bu sorumluluğu aldık. Haziran ayında bu kulübün acil ödemeleri var. Bu kulübün geleceğine dair acil ödemeleri var. Biz geldiğimiz de aynı ödemeler vardı. Bizler göreve geldiğimizde yönetim kurulu olarak para aldık ve o süreçten sonra önümüzü açtık. Şu an aynı şartlarda Konyaspor yüzleşmek zorunda. Bu şehrin bütün dinamikleri bir araya gelip, büyüklerimiz bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Bunlar olduktan sonra durumu organize edebilecek başkan ve yöneticilerimiz varsa devam etmesi taraftarıyım. Bizler de bu desteği dışarıdan vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

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