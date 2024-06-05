Konyaspor'da 'dev' baş ağrısı

Konyaspor uzun zamandır santrafor transferinde istediği sonucu alamıyor. Son olarak Junior Sambou’yu bonservis bedeli ödeyerek transfer eden yeşil-beyazlı ekip önceki sezonlardaki İkpeazu transferi gibi hayal kırıklığı yaşadı.

Yeşil beyazlı ekip bu sezonda da gol bölgesine yaptığı transferlerden verim alamadı. Konyaspor’a sezon başında Paok’tan Nelson Oliviera’yı transfer etmiş futbolcu ligde 15 maça çıkmış ve bu oyuncu takıma gol katkısı yapamazken sadece bir asist yaparak, Konyaspor’dan ayrılmıştı..

Nelson Olivera’nın yerine Bouliy Junior Sambou’yu bonservis bedeli ödeyerek transfer etti. Futbolcu beklentilerin çok altında kaldı. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli forvet Sambou, geçtiğimiz sezonda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Konyaspor’lu taraftarlar, bu oyuncuyu zaman zaman eleştirerek, yönetime de göndermelerde bulundular.

UCHE İKPEAZU’NUN MUADİLİ

Senegalli Junior Sambou’nun performansı ve vücut yapısı daha önce yolu Konyaspor’dan geçen Uche İkpeazu’yu hatırlattı. Yeşil-beyazlılar, Fatih Özgökçen’in başkanlığı döneminde Middlesbrough’dan 27 yaşındaki Uganda asıllı İngiliz golcü Uche Ikpeazu’yu transfer etmişti. Transferine 600 bin euro ödenen futbolcu Konyaspor formasıyla Süper Lig’de 15, Türkiye Kupası’nda ise 2 maça çıktı. Toplamda 343 dakika sahada kalan Ugandalı futbolcu, Konyaspor’a 1 asistlik katkı sağlamıştı. Yeşil-beyazlılar, İkpeazu’nun sözleşmesini fesih etmiş, daha sonra bu oyuncu ile FİFA’lık olmuştu

Konyaspor yönetimi, fiziki yapısı ve performansı İkpeazu’ya benzetilen Senegalli forvet ile yollarını ayırmanın hesaplarını yaparken, iki yıllık sözleşmesi bulunan futbolcunun tavrı da merak ediliyor.

ÖMER KORKMAZ: SAMBOU KONUSUNU ÇÖZECEĞİZ

Yeşil beyazlı kulübün genç Başkanı Ömer Korkmaz, Senagalli oyuncu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sambou’nun kötü bir oyuncu olduğunu söyleyemem, ancak tam olarak planlarımıza uyan bir isim de değildi. Kulübün zararını düşünerek, niyetimiz doğrultusunda bir çözüm bulabiliriz. Aslında devre arasında ligi tanıyan bir oyuncu transfer etmek istiyorduk, ama olmadı. Sonuç itibarıyla Sambou’yu transfer ettik fakat beklediğimiz performansı gösteremedi. İnşallah kendisi ile oturup bir noktada buluşacağız” dedi.

