Konyaspor'da 'dev' baş ağrısı

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor'da 'dev' baş ağrısı

Konyaspor'un büyük umutlarla kadrosuna kattığı Bouliy Junior Sambou bir türlü bekleneni veremedi.

Konyaspor uzun zamandır santrafor transferinde istediği sonucu alamıyor. Son olarak Junior Sambou’yu bonservis bedeli ödeyerek transfer eden yeşil-beyazlı ekip önceki sezonlardaki İkpeazu transferi gibi hayal kırıklığı yaşadı.

Yeşil beyazlı ekip bu sezonda da gol bölgesine yaptığı transferlerden verim alamadı. Konyaspor’a sezon başında Paok’tan Nelson Oliviera’yı transfer etmiş futbolcu ligde 15 maça çıkmış ve bu oyuncu takıma gol katkısı yapamazken sadece bir asist yaparak, Konyaspor’dan ayrılmıştı..

gfgggskxcaaphfx.jpeg

Nelson Olivera’nın yerine Bouliy Junior Sambou’yu bonservis bedeli ödeyerek transfer etti. Futbolcu beklentilerin çok altında kaldı. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli forvet Sambou, geçtiğimiz sezonda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Konyaspor’lu taraftarlar, bu oyuncuyu zaman zaman eleştirerek, yönetime de göndermelerde bulundular.

gfgggsnx0ae34oz.jpeg

UCHE İKPEAZU’NUN MUADİLİ
Senegalli Junior Sambou’nun performansı ve vücut yapısı daha önce yolu Konyaspor’dan geçen Uche İkpeazu’yu hatırlattı. Yeşil-beyazlılar, Fatih Özgökçen’in başkanlığı döneminde Middlesbrough’dan 27 yaşındaki Uganda asıllı İngiliz golcü Uche Ikpeazu’yu transfer etmişti. Transferine 600 bin euro ödenen futbolcu Konyaspor formasıyla Süper Lig’de 15, Türkiye Kupası’nda ise 2 maça çıktı. Toplamda 343 dakika sahada kalan Ugandalı futbolcu, Konyaspor’a 1 asistlik katkı sağlamıştı. Yeşil-beyazlılar, İkpeazu’nun sözleşmesini fesih etmiş, daha sonra bu oyuncu ile FİFA’lık olmuştu

f6pbsfjwgaa6laa.jpeg

Konyaspor yönetimi, fiziki yapısı ve performansı İkpeazu’ya benzetilen Senegalli forvet ile yollarını ayırmanın hesaplarını yaparken, iki yıllık sözleşmesi bulunan futbolcunun tavrı da merak ediliyor.

ÖMER KORKMAZ: SAMBOU KONUSUNU ÇÖZECEĞİZ

Yeşil beyazlı kulübün genç Başkanı Ömer Korkmaz, Senagalli oyuncu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sambou’nun kötü bir oyuncu olduğunu söyleyemem, ancak tam olarak planlarımıza uyan bir isim de değildi. Kulübün zararını düşünerek, niyetimiz doğrultusunda bir çözüm bulabiliriz. Aslında devre arasında ligi tanıyan bir oyuncu transfer etmek istiyorduk, ama olmadı. Sonuç itibarıyla Sambou’yu transfer ettik fakat beklediğimiz performansı gösteremedi. İnşallah kendisi ile oturup bir noktada buluşacağız” dedi.

İlgili Haberler
Yılmaz Vural yerle bir oldu
Son Haberler
Dolandırıcılıkla suçlanan eski kaymakam Menzil cemaatini suçladı. 'Bana FETÖ’vari kumpas kurdular' Gündem
Dolandırıcılıkla suçlanan eski kaymakam Menzil cemaatini suçladı. 'Bana FETÖ’vari kumpas kurdular'
Ali Koç'tan Mourinho'dan sonra flaş hamle. Ana de Armas'la da anlaştı Spor
Ali Koç'tan Mourinho'dan sonra flaş hamle. Ana de Armas'la da anlaştı
ABD'de Mortgage faiz oranları yükseldi, başvurular azaldı Dünya
ABD'de Mortgage faiz oranları yükseldi, başvurular azaldı
Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Dervişoğlu'ndan flaş çıkış Gündem
Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Dervişoğlu'ndan flaş çıkış
Bafra’da yılan operasyonu Yerel Haberler
Bafra’da yılan operasyonu
Son dakika İstanbul'da lüks otelde yangın Gündem
Son dakika İstanbul'da lüks otelde yangın
Aykut Kocaman sorgulanmasını istedi Spor
Aykut Kocaman sorgulanmasını istedi