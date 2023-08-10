Konyaspor'da flaş ayrılık. 10 gün önce imza atmıştı

Konyaspor'un ağustos ayı başında renklerine bağladığı Morgan Schneiderlin sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldı.

Yeşil-Beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı Morgan Schneiderlin ile vedalaşıldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada 33 yaşındaki ön liberonun ailevi sebeplerden dolayı ayrılık talebinde bulunduğu aktarıldı.

Konyaspor'un paylaşımında, "Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin’in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor, Morgan Schneiderlin'i Nice'ten bonservissiz transfer etmişti.