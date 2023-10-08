Konyaspor'da golcü sorunu. Recep Çınar yazdı

Dünyada bir örneği daha olmayan bir deprem yaşadı ülkemiz…

Kahramanmaraş’ta, Malatya’da, Hatay’da ve diğer illerde 6 Şubat tarihinde saat 04.16’da her şey yerli yerindeyken, 04.17’de, özellikle Hatay’da taş üstünde taş kalmadı…

Hatay’da hayat durdu…

Gazeteci arkadaşım Mehmet Ali Solak’a 4 gün boyunca ulaşamamış, ulaştığımda da Hatay’ı terk ediyordu…

“Hatay diye bir şehir kalmadı Recep abi, mecburen gidiyorum, bir daha döner miyim, onu da bilmiyorum” dediğinde, en az onun kadar burnumun direği sızladı…

Hatayspor’un başındaki Volkan Demirel’in gözyaşları içerisinde “yardım” talebinde bulunması bütün Türkiye’nin, hatta bütün dünyanın yüreğini sızlattı…

Volkan Demirel’e “şaşı” bakanlar, daha doğrusu sevmeyenler bile Hatay’a yardım konusunda sıraya girdiler…

Bütün bunları niye mi yazdım?

Bir tarafta enkazın kalkması için çırpınan Hatay, bir tarafta da spordan, sanattan, kültürden geri kalmamanın gayretini gösteriyor…

Volkan Demirel, kendisine gelen teklifleri geri çevirerek, Hatayspor’u kimsenin eline bırakmadan ve inanılmaz transferlerle lige soktu ve gayet başarılı bir sezon başlangıcı yaptı…

Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’la birlikte ligin yenilgi yüzü görmeyen üçüncü takımı…

İki galibiyet, beş beraberlik ve 11 puanla 8. Sıradaki Hatayspor, yukarıda da söylediğim gibi, sezonun başarılı takımlarından birisi olarak dikkatleri üzerine çekmeyi bildi…

Hatayspor’un özellikle yabancıları, daha doğrusu siyahi oyuncuları bu ligin altını üstüne getirecek gibi duruyorlar...

Hataylılar, yaşadıkları büyük travmadan sonra inanılmaz bir takım kurarlarken, Konyaspor’u yönetenler ise Eminönü saatçilerini taraftarlara futbolcu diye yutturmaya çalışıyorlar!

Dolayısıyla da, taraftarlar son derece tedirginler.

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maça gelince:

Hataysporlu futbolcuların depremde yaşamını yitiren futbolcu Atsu ve sportif direktörü anma adına “unutmayacağız” pankartıyla çıkmaları anlamlıydı.

Tümosan Konyaspor’da sakatlıktan dönen Çikalleşhi’nin ilk 11’de oynaması yeşil-beyazlı takım için büyük avantajdı…

Konyaspor, geride kalan haftalara oranla maça daha iyi başladı. Topa daha çok hakim olan ve pas yapan yeşil-beyazlı ekip 3. dakikada Çikalleşhi ile golü buldu, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk 45 dakika Konyaspor’un üstünlüğüyle devam etti. Ancak, ilk yarı 21. dakikada Renat’ın penaltıdan ve Prip’in 32. dakikada attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Konyaspor yine topa daha çok hakim olarak başlamasına rağmen golü bulan Hatayspor oldu. 53. dakikada Renat Dadaşhov, Konyaspor defansının hatasını iyi değerlendirdi ve kafa ile takımı 2-1 öne geçirdi…

60. dakikadan sonra oyun Hatayspor’un istediği şekle dönüştü. Konyaspor’lu futbolcuların beraberlik golü araması nedeniyle ileri çıkmasını değerlendiren ev sahibi ekip orta saha üstünlüğünü de ele geçirerek hızlı ataklarla defans uyumsuzluğundan da yararlanarak Konyaspor kalesinde tehlikeli oldu. Nitekim 83. dakikada Stranberg skoru 3-1’e taşıdı. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Bu sonuçla Konyaspor 9 puanda kalarak son 4 maçta ki düşüş devam ederken, Hatayspor yenilmezliğini sürdürerek puanını 14’e yükseltti…