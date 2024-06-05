Konyaspor'da kararı taraftar verecek

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor'da kararı taraftar verecek

Konyaspor'un yeni sezon formalarından birinin seçimi için taraftarlar oy kullanacak.

Konyaspor yeni sezona yeni formalarıyla merhaba diyecek.

Yeşil Beyazlı kulüp taraftarların formaları seçmesi için anket başlattı.

Anket, pazartesi günü saat 19.22'de açıldı.

Taraftarlar yedi farklı tasarım arasından seçim yapacak.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan ankette, en fazla oyu alan tasarım dördüncü formayı belirleyecek.

7 Haziran Cuma günü saat 19.22'de sona erecek olan ankette, 'Parçalı Gold' ve 'Selçuklu Mavi' tasarımları en fazla oyu topluyor. 'Parçalı Gold' tasarımının önde gittiği ve dördüncü formanın favorisi olduğu görüldü.

Yeşil-beyazlı takımın yeni sezon formalarının fiyatları ise 1399 ile 1499 TL arasında değişecek.

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