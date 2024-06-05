Konyaspor'da neler oluyor

2024-2025 futbol sezonu, Konyaspor’un “feda” sezonu mu, “veda” sezonu mu olacak?

Çünkü, Türkiye’deki futbol ailesi çok farklı bir sezona “merhaba” diyecek…

Açıkçası çok renkli bir sezon olacak.

Bu kesin.

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Süper Lig’de kaç takım var?

19…

Önümüzdeki sezon bu takımların bir kısmı şampiyonluk, diğer geri kalanı ise lige tutunmak için mücadele edecek…

Şampiyonluk mücadelesi veya Avrupa için taş çatlasa 5 kulüp ön plana çıkıyor…

Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için, Beşiktaş, Trabzonspor ve büyük ihtimalle de Başakşehir Avrupa için ter dökecekler…

Geri kalan 14 takım mı?

Hepsi lige tutunmak için küreklere asılacaklar…

Bu 14 takımdan birisi de Konyaspor!

Ekonomik olarak yerlerde sürünen Konyaspor’da Başkan Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının önündeki en büyük engel, transfer tahtasının kapalı olması…

Yönetimin öncelikle bu sorunu çözmesi gerekir, ama nasıl?

Sonraki öncelik ise transfer…

Takımdan 11 oyuncu gitmiş…

Bir bakıma takımın içi boşalmış…

Teknik direktör konusu Ali Çamdalı ile çözülmüş…

Doğru ya da yanlış…

Bu şartlarda ondan iyisini de bulmak imkansız…

Ligi tamamlar mı, tamamlamaz mı?

Bilemiyorum…

Ama, Ali Çamdalı’nın da işinin oldukça zor olduğunu söylemek mümkün…

Umarım başarılı olur…

Kulüplerin teknik direktör konusunda çok tutarlı olmadıkları bir gerçek…

Sezon başlar başlamaz, teknik adam kıyımları de beraberinde başlar…

Bu gerçek…

Bunun yaşanmaması için kulüpler teknik direktör seçimi ve transferde akılcı düşünmeliler…

Daha önce de yazmıştım; kulüplerin borçlarının daha da artmaması ve kaliteyi artırma adına olumsuzlukların önüne geçmek için “Kulüpler Yasası”nın uygulanması Türk sporunun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır…

Düşünsenize; Fenerbahçe kulübü 1,5 milyar borç faizi öderken, Konyaspor yönetimi ise “1 milyarın üstündeki borcu, nasıl aşağılara çekeriz” onu düşünüyor…

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, “önümüzdeki sezon yukarılarda bir yerlerde olacağız” diye hayal satmıyor…

Eyvallah…

Kulübün borçlarını azaltarak ligin vazgeçilmezi olmak istemesi, kusura bakmasın ama, bana biraz hayal gibi geliyor…

Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının en büyük hedefi, takımı bu ligde tutmak…

Kulübün borcunu aşağılara çekmenin ve takımı bu ligde tutmanın mükafatı “tarihe geçmek”den başka bir şey olamaz…

Düşünsenize; tahta açılmıyor, transfer yapılmıyor, filiz lisans bile çıkarmana müsaade edilmiyor, 4 bir yanını alacaklılar sarmış, takımın içi boşalmış, elinde kalanlar ise fırsat kolluyor ve sen çıkıp bütün bunların üstesinden gelip, bu takımı ligde tutuyorsan, bırak tarihe geçmeyi, heykelini dikerler, stadın önündeki Çift başlı Kartal heykelinin yanına…

Başkan Ömer Korkmaz’ın, 15 Haziran’a kadar transfer yasağını kaldırmak için, ellerinden geleni yapacaklarına dair bir beyanı var…

Başkan Ömer Korkmaz’ın da, daha önce söylediği gibi, yeni sezon Konyaspor’un “veda” değil, “feda” sezonu olur…

Ne diyebilirim ki, “inşallah” demekten başka.