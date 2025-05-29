Konyaspor'da olağan genel kurul toplantısı ertelendi

Kaynak: İHA
Konyaspor'da olağan genel kurul toplantısı ertelendi

Konyaspor'da bugün yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Konyaspor’da 29 Mayıs tarihinde yapılması için karar alınan olağan genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki toplantı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran Cuma gününe ertelendi.

13 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Toplantının ertelenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Bizim yönetimimiz önümüzdeki dönem Konyaspor yönetimine aday değil. Bunu aslında bir önceki açıklamalarımızda da söylemiştik. Sürecimizle ilgili önümüzdeki genel kurulda daha detaylı ve uzun açıklama yapacağız. Bugün geldiğimiz noktada çoğunluk sağlanamadı, genel kurulumuz 13 Haziran’a ertelenmiş durumda" dedi.

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