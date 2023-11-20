Konyaspor'da seçim tarihi belli oldu

Süper Lig’de zor günler geçiren Konyaspor’da yapılacak olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanmadığı gerekçesi ile ertelendi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Konyaspor'da seçim tarihi belli oldu

Recep Çınar / Konya

Kongre 27 Kasım Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacak.
Konyaspor yönetimi, 5 Kasım tarihinde oynanan Karagümrük maçı sonrası olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Bugün yapılması gereken genel kurul öncesinde başkanlık için aday çıkmazken yeterli çoğunluk da sağlanamadı ve kongre ertelendi.

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Konyaspor’da olağanüstü genel kurul öncesinde aday çıkmaması ve şehirdeki sessizlik, özellikle yeşil-beyazlı taraftarlar arasında büyük bir tedirginliğe neden oluyor.

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Sportif olarak kötü durumda olan ve ekonomik kriz içerisinde olan Konyaspor’da yapılacak kongrede aday çıkmaması ve şehrin bu konuda sessiz kalması kulübü büyük bir bilinmezliğin içerisine sürüklüyor. Camia takıma kayyum atanması ve 100 yıllık kulübün kapanıp gitmesinden büyük endişe ediyor.

Tüm bu kötü senaryoların yaşanmaması için şehrin ileri gelenlerinin ve Konyaspora gönül verenlerin acilen bu konuyu çözüme kavuşturulması bekleniyor.
Başkan Fatih Özgökçen’in basın toplantısı devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek.

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