Konyaspor'da sıkıntı büyük! Golcüler gol atmayı unuttu

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Konyaspor'da sıkıntı büyük! Golcüler gol atmayı unuttu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 3 santrforu ligde oynanan 10 maçta sadece 1 gol attı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 11 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Konya ekibine yaz transfer döneminde katılan tecrübeli santrfor Umut Nayir, 9 müsabakada forma giyerken, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Transfer döneminin son günlerinde imza attırılan Blaz Kramer, 6 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Genç forvet Melih Bostan ise 1 mücadelede oynadı ancak fileleri sarsamadı.

Yeşil-beyazlı ekipte; savunmacılardan Adil Demirbağ ile Oğulcan Ülgün 1'er defa; hücum oyuncularından Pedrinho 3, Danijel Aleksic 2, Hamidou Keyta, Yusuf Erdoğan ve Alassane Ndao da 1'er kez gol sevinci yaşadı.

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