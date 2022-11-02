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İlhan Palut'tan Trabzonspor açıklaması

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bir süredir galibiyet alamıyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlar içinde kazanacağımız müsabakalar oldu. Bir şekilde bu seriye son vermek istiyoruz" dedi

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 19:49
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Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

İlhan Palut'tan Trabzonspor açıklaması
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Trabzonspor'un zor deplasmanlardan biri olduğuna dikkati çeken Palut, "Analizlerimizi yapıyoruz. Trabzonspor'u inceliyoruz, onların nasıl durdurabiliriz, ofansif anlamda neler yapacağımızın çalışmalarını hızlandırdık. Ligin geneline baktığınızda bir süredir galibiyet alamıyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlar içinde kazanacağımız müsabakalar oldu. Bir şekilde bu seriye son vermek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki her maçı bir fırsat olarak görüyoruz. Trabzonspor maçı da böyle bir karşılaşma olacak." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı oyuncu Mame Diouf ise zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "İyi bir mücadele ortaya koymak için çalışıyoruz. Performansımla ilgili seviyeyi artırmak için çalışıyorum ve takıma katkı vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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