Konyaspor'da Volkan Demirel sesleri!

Düzenleme: Kaynak: TGRT Haber
Konyaspor'da Volkan Demirel sesleri!

Trendyol Süper Lig takımı Konyaspor, teknik direktörü Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Kulislerden alınan bilgilere göre Volkan Demirel ismi geçiyor.

Geçen sezon Hatayspor'dan ayrılan Volkan Demirel​ için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Konyaspor’un Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Konyaspor​'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL BİLMECESİ

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Teknik Direktör konusunda Volkan Demirel ve Recep Uçar'ı adaylar listesine ekledi. Görüşmelerin resmiyete dönmesi bekleniyor.

KARİYERİNDE İKİ TAKIM VAR

42 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.Recep Uçar ise son olarak Kayserispor'u çalıştırmıştı.

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