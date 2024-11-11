Konyaspor'dan borç açıklaması

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, kulübün vergi borcunun ödenmesi gerektiğini belirterek, "Artık günler ve saatler sayılı, 29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir." dedi.

Şan, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kulübün ekonomik sıkıntıları olduğunu söyledi.

Başkan Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının mali sorunların çözümünde yoğun çaba gösterdiğine dikkati çeken Şan, Konyaspor'un şehrin reklam yüzü olduğunu ve takımın sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

Şan, yeşil beyazlıların 13 yıldır Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatarak, "Vergi borcunu kapatıp önce 3 puan cezasından kurtulalım. Artık günler ve saatler sayılı, 29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir. Aksi takdirde başlangıçta puan silme ve devamında daha da ağırlaştırılmış cezalar var. Herkesin taşın altına elini koyması lazım." diye konuştu.

Yeşil beyazlılarda borç 1 milyarı aştı

Mali sıkıntıların sportif başarıya da etki edeceğini anlatan Şan, şunları kaydetti:

"Çünkü futbolcu bu, hepsi profesyonel. Eğer 24 aylık taksitlendirme yapılandırılabilirse yönetimimiz ödeme gücüne sahip olabilir. Yani 170 milyon lira hemen birden toplanamazsa kalan 24 taksitle ödenebilir. Yoksa sıkıntı büyük. Bu 2022'nin başında gelen vergi borcu. Şu an borç toplamda 1 milyar 100 milyon lira civarında. Mahkemelerde görülen davalarla bu daha da artabilir. Önümüze bakıp bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Çok aşılamayacak bir durum değil. Konya olarak bir ve beraber olursak bunu aşacağımızdan eminim."