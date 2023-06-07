Konyaspor'dan flaş hakem tepkisi

Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Konyaspor, sosyal medya hesabından hakeme tepki gösterdi.

Konyaspor'dan flaş hakem tepkisi

Konyaspor Kulübü, 3-3 berabere kaldıkları Beşiktaş maçı sonrası sert bir açıklama yaptı.

Konyaspor'un açıklamaları şu şekilde;

-Anadolu takımlarının zor şartlarda mücadele ettigi Süper Lig'de, en büyük sorunu teşkil eden MHK ve hakemler, ligin son haftasında da sahne aldı.

Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemi Ümit Öztürk, ne yazık ki yine baskıya dayanamayarak sıralı ve art niyetli hatalara imza atmıştır.

Konyaspor Kulübü olarak her fırsatta adil oyun vurgusu yapmamıza rağmen, mevcut MHK düzeninde bir değişim olmadığı ve olmayacağı açıktır.

Anadolu kulüplerinin elleri, ayakları bağlı mücadele etmek zorunda olduğu futbol camiamızda, Konyaspor olarak sisteme itirazımızı yüksek sesle haykıracağımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz.

Söz konusu hakemin taraflı tavırlarını kamu vicdanına bırakıyor, bir an evvel MHK sisteminin TFF tarafından ele alınmasını beklediğimizi kamuoyuna duyururuz.

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