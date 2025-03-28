Konyaspor'dan kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK’yi tek golle devirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada iyi yükselen Aleksic’in kafa vuruşunda kaleci Burak topun sahibi oldu.
15. dakikada ceza yayı üzerinde Pedrinho’nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.
18. dakikada Guilherme’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Melih İbrahimoğlu ceza sahası sol çaprazında topu aldı. Melih’in sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
66. dakikada sol tarafta Yusuf Erdoğan şık çalımlarla son çizgiye inip pasını kale önündeki Kramer’e aktardı. Kramer, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
72. dakikada Anel Husic’in topla birlikte ceza alanına girip sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta kaleci Deniz meşin yuvarlağın sahibi oldu.
77. dakikada Tunahan Taşçı’nın pasında topla buluşan Pedrinho’nun ceza yayından şutunda meşin yuvarlak az farkla autta çıktı.
90+1. dakikada Tunahan Taşçı’nın derin pasında ceza alanında topla buluşan Keyta’nın şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.